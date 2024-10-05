Что известно об авиакатастрофе самолета-истребителя в Испании

Самолет-истребитель. Фото иллюстративное: Wikipedia

В пятницу, 4 октября, на северо-востоке Испании упал и разбился самолет-истребитель F-18. В результате этой авиакатастрофы погибший.

Об этом сообщило издание ABC.

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Что известно об авиакатастрофе

Самолет потерпел крушение у города Теруэль, расположенного на северо-востоке Испании. Причины аварии пока неизвестны.

В результате авиакатастрофы погиб летчик Пабло Эстрада Мартин. Он имел более 1 500 часов налета, однако не успел катапультироваться. Известно, что недавно Пабло Эстрада Мартин находился в Литве. Там он возглавил миссию, участвовавшую в патрулировании воздушного пространства стран Балтии. Военно-воздушные силы Испании выразили соболезнования родственникам погибшего.

Напомним, 16 сентября, в Амурской области исчез с радаров вертолет Robinson R66. Вероятно, он упал в тайге у села Золотая Гора. В момент аварии на борту авиасудна находились пилот и два пассажира.

Также мы сообщали, что в конце сентября в результате падения вертолета в Пакистане погибли шесть человек, а еще восемь получили травмы. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность во время взлета.