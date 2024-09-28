У Пакистані розбився гелікоптер Мі-8 — на борту могли перебувати росіяни

Гелікоптер Мі-8. Фото ілюстративне: aircraft.fandom.com

На північному заході Пакистану внаслідок аварії гелікоптера загинуло шестеро людей, ще восьмеро зазнали травм. За попередніми даними, авіатроща сталася через відмову двигуна на північному заході країни. На борту могли перебувати росіяни.

Про це повідомило видання ABC News у суботу, 28 вересня.

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У результаті аварії гелікоптера через відмову двигуна у Пакистані загинуло шестеро людей і ще восьмеро дістали травм, повідомив у суботу офіцер місцевої поліції.

За словами офіцера місцевої поліції Ахмеда Хана, чартерний рейс перевозив співробітників компанії Mari Petroleum, коли він розбився в Північному Вазиристані, провінція Хайбер-Пахтунхва.

"Раніше представник служби безпеки повідомив, що кількість загиблих становить сім осіб і що на борту літака перебували троє росіян — два пілоти і член екіпажу", — йдеться в публікації.

Не зазначено, чи були росіяни серед загиблих — представник служби безпеки говорив на умовах анонімності.

Аварія гелікоптера — подробиці

Ознак диверсії на вертольоті Мі-8 не виявлено. За словами чиновника, поранені були доставлені до військового госпіталю в місті Таль.

"Під час зльоту у вертольота сталася технічна несправність. Хвостовий гвинт вдарився об землю під час аварійної посадки, і розпочато розслідування аварії", — сказав чиновник.

Місце катастрофи, нафтове родовище Шева, розташоване приблизно у 200 кілометрах на південний захід від столиці провінції Пешавара.

Нагадаємо, 16 вересня у Росії, в Амурській області, зник з радарів вертоліт Robinson R66. На борту вертольота перебувало три людини — пілот та два пасажири.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 9 вересня в Московській області Росії сталася авіакатастрофа неподалік летовища "Ватуліно". Внаслідок падіння літака Ан-2 загинули всі, хто був на борту.