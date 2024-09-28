В Пакистане разбился вертолет Ми-8 — на борту могли находиться россияне

Вертолет Ми-8. Фото иллюстративное: aircraft.fandom.com

На северо-западе Пакистана в результате аварии вертолета погибли шесть человек, еще восемь получили травмы. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа двигателя на северо-западе страны. На борту могли находиться россияне.

Об этом сообщило издание ABC News в субботу, 28 сентября.

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В результате крушения вертолета из-за отказа двигателя в Пакистане погибли шесть человек и еще восемь получили травмы, сообщил в субботу офицер местной полиции.

По словам офицера местной полиции Ахмеда Хана, чартерный рейс перевозил сотрудников компании Mari Petroleum, когда он разбился в Северном Вазиристане, провинция Хайбер-Пахтунхва.

"Ранее представитель службы безопасности сообщил, что количество погибших составляет семь человек и что на борту самолета находились трое россиян — два пилота и член экипажа", — говорится в публикации.

Не указано, были ли россияне среди погибших — представитель службы безопасности говорил на условиях анонимности.

Крушение вертолета — детали

Признаков диверсии на вертолете Ми-8 не обнаружено. По словам чиновника, раненые были доставлены в военный госпиталь в городе Таль.

"Во время взлета у вертолета произошла техническая неисправность. Хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки, и начато расследование аварии", — сказал чиновник.

Место катастрофы, нефтяное месторождение Шева, находится примерно в 200 километрах к юго-западу от столицы провинции Пешавара.

Напомним, 16 сентября в России в Амурской области исчез с радаров вертолет Robinson R66. На борту вертолета находились три человека — пилот и два пассажира.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 9 сентября в Московской области России произошла авиакатастрофа вблизи аэродрома "Ватулино". В результате падения самолета Ан-2 погибли все находившиеся на борту.