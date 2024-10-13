В Якутии в России упал самолет, есть погибший - какая причина

Самолет после падения. Фото: росСМИ

В российской Якутии в воскресенье, 13 октября, разбился многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус". В результате один из пассажиров погиб.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Саха.

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По данным россиян, самолет совершил "аварийную посадку" в 1,5 километре от города Олекминск в Республике Саха. На борту находились пять человек, из которых трое членов экипажа и двое пассажиров. Один из пассажиров погиб.

Известно, что воздушное судно выполняло авиарейс Олекминск — Железногорск. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя. Пилот якобы решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, однако самолет не долетел и упал возле Олекминска.

Самолет после падения. Фото: росСМИ

В то же время, российские СМИ отмечают, что пассажирами самолета могли быть подрядчики золотодобывающей компании.

Напомним, в Московской области произошла авиакатастрофа у аэродрома "Ватулино". В результате падения самолета Ан-2 погибли все находившиеся на борту.

Также мы писали, что на северо-западе Пакистана в результате аварии вертолета погибли шесть человек, еще восемь получили травмы.