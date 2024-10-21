В мережі з'явилося відео збитого у Судані літака

Збиття літака в Судані — ймовірно загинув весь екіпаж росіян
В мережі з'явилися відео збитого у Судані вантажного літака Іл-76. На ньому, ймовірно, перебували російські громадяни.
Про падіння літака повідомило Росії у Судані.
Падіння літака в Судані
Літак розбився в регіоні Дарфур, де наразі тривають бої між регулярною армією та воєнізованим формуванням "Сили швидкого реагування" (RSF).
У той же час у мережі з’являються відеозаписи, на яких зафіксовано момент падіння літака.
Згідно з інформацією російського видання Mash, одним із загиблих є головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов, який раніше заснував закрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Пілот".
Також у виданні повідомили, що другим росіянином на борту збитого Іл-76 був авіаінженер з Башкирії. Точну кількість постраждалих та загиблих встановити не вдалося, проте зазвичай екіпаж Іл-76 налічує 5 осіб.
Нагадаємо, військові прикордонної бригади "Гарт" вдарили дронами по позиціях окупантів під Вовчанськом. Поцілили в укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.
Також ми писали, що прикордонники показали удар по важливій цілі на Харківщині: бійці вдарили по російській гарматі-гаубиці Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього захисники використали міномети та дрони.
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