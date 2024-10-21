Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Збиття літака в Судані — ймовірно загинув весь екіпаж росіян arrow

Збиття літака в Судані — ймовірно загинув весь екіпаж росіян

21 жовтня 2024 22:36
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В мережі з'явилося відео збитого у Судані літака
Уламки літака. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В мережі з'явилися відео збитого у Судані вантажного літака Іл-76. На ньому, ймовірно, перебували російські громадяни.

Про падіння літака повідомило Росії у Судані.

Читайте також:

Падіння літака в Судані

Літак розбився в регіоні Дарфур, де наразі тривають бої між регулярною армією та воєнізованим формуванням "Сили швидкого реагування" (RSF). 

У той же час у мережі з’являються відеозаписи, на яких зафіксовано момент падіння літака.

Згідно з інформацією російського видання Mash, одним із загиблих є головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов, який раніше заснував закрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Пілот".

Також у виданні повідомили, що другим росіянином на борту збитого Іл-76 був авіаінженер з Башкирії. Точну кількість постраждалих та загиблих встановити не вдалося, проте зазвичай екіпаж Іл-76 налічує 5 осіб.

Нагадаємо, військові прикордонної бригади "Гарт" вдарили дронами по позиціях окупантів під Вовчанськом. Поцілили в укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.

Також ми писали, що прикордонники показали удар по важливій цілі на Харківщині: бійці вдарили по російській гарматі-гаубиці Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього захисники використали міномети та дрони.

літак Судан Україна росія авіакатастрофа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

22:45 У Херсоні пролунали вибухи

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

22:36 Збиття літака в Судані — ймовірно загинув весь екіпаж росіян

22:31 На Закарпатті звільнили керівника обласного МСЕК — розпорядження

22:30 Нацгвардієць з Одещини привіз додому небезпечні трофеї — як його покарав суд

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

22:17 Польща хоче побачити "секретні додатки" до плану перемоги України

22:11 В МВФ затвердили оновлений Меморандум — чи підвищать ціни на енергоносії

21:53 Більше, аніж після завершення Другої світової — Остін назвав втрати росіян в Україні

21:47 Віктор Розовий після важкого поранення зробив перший удар перед львівським дербі

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Термінова новина

22:45 У Херсоні пролунали вибухи

22:36 Збиття літака в Судані — ймовірно загинув весь екіпаж росіян

22:31 На Закарпатті звільнили керівника обласного МСЕК — розпорядження

22:30 Нацгвардієць з Одещини привіз додому небезпечні трофеї — як його покарав суд

22:17 Польща хоче побачити "секретні додатки" до плану перемоги України

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

22:11 В МВФ затвердили оновлений Меморандум — чи підвищать ціни на енергоносії

21:53 Більше, аніж після завершення Другої світової — Остін назвав втрати росіян в Україні

21:47 Віктор Розовий після важкого поранення зробив перший удар перед львівським дербі

21:36 Блогера "Супер Суса" помітили в одеському ТЦК — відео

21:21 Повітря прогріється до +17 °С — прогноз погоди у Києві та області завтра

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку