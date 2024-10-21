В сети появилось видео сбитого в Судане самолета

Обломки самолета. Фото: скриншот

В сети появились видео сбитого в Судане грузового самолета Ил-76. На ней, вероятно, находились российские граждане.

О падении самолета сообщило посольство России в Судане.

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Самолет разбился в регионе Дарфур, где продолжаются бои между регулярной армией и военизированным формированием "Силы быстрого реагирования" (RSF).

В то же время в сети появляются видеозаписи, на которых зафиксирован момент падения самолета.

Согласно информации российского издания Mash, одним из погибших является главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов, ранее основавший закрытое акционерное общество "Авиакомпания "Пилот".

Также в издании сообщили, что вторым россиянином на борту сбитого Ил-76 был авиаинженер из Башкирии. Точное количество пострадавших и погибших установить не удалось, но обычно экипаж Ил-76 насчитывает 5 человек.

Напомним, военные пограничной бригады "Гарт" ударили дронами по позициям оккупантов под Волчанском. Попали в укрытие вражеского личного состава и другие объекты.

Также мы писали, что пограничники показали удар по важной цели в Харьковской области: бойцы ударили по российской гаубице Д-20 на Волчанском направлении. Для этого защитники использовали минометы и дроны.