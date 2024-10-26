В Австралії розбилися два літаки — троє загиблих

Авіатроща в Австралії — три людини загинули
В Австралії 26 жовтня в авіакатастрофі загинули троє людей. Два легкі літаки зіткнулися в повітрі і впали в лісову зону в районі Сіднея.
Про це повідомило видання The Independent.
Авіакатастрофа в Австралії
Троє людей загинули 26 жовтня після зіткнення у повітрі двох легких літаків. Пошкоджені транспортні засоби упали в посеред лісу.
На місці працювала поліція, пожежники і бригада швидкої допомоги. Падіння сталося приблизно за 88 км від Сіднея. Один літак після удару спалахнув.
У поліції підтвердили, що літак Cessna 182, на борту якого перебували двоє людей, зіткнувся з ультралегким літаком із сусіднього аеродрому, на борту якого перебувала одна людина.
Детальніша інформація про жертв не розголошується.
"Очевидці бачили, як з неба падали уламки, і намагалися допомогти, але, ймовірно, мало що можна було зробити. Обидва падіння, що сталися на відстані близько кілометра один від одного, були такими, під час яких не виживають", — розповіли в австралійській телерадіомовній корпорації.
Причини аварії розслідуватиме Австралійське бюро транспортної безпеки.
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