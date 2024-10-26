В Австралії розбилися два літаки — троє загиблих

Місце падіння літака в Австралії. Фото: 9news.com.au

В Австралії 26 жовтня в авіакатастрофі загинули троє людей. Два легкі літаки зіткнулися в повітрі і впали в лісову зону в районі Сіднея.

Про це повідомило видання The Independent.

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Місце падіння одного з літаків в Австралії. Фото: The Independent

Авіакатастрофа в Австралії

Троє людей загинули 26 жовтня після зіткнення у повітрі двох легких літаків. Пошкоджені транспортні засоби упали в посеред лісу.

На місці працювала поліція, пожежники і бригада швидкої допомоги. Падіння сталося приблизно за 88 км від Сіднея. Один літак після удару спалахнув.

У поліції підтвердили, що літак Cessna 182, на борту якого перебували двоє людей, зіткнувся з ультралегким літаком із сусіднього аеродрому, на борту якого перебувала одна людина.

Дим на місці падіння літака в Австралії. Фото: 9news.com.au

Детальніша інформація про жертв не розголошується.

"Очевидці бачили, як з неба падали уламки, і намагалися допомогти, але, ймовірно, мало що можна було зробити. Обидва падіння, що сталися на відстані близько кілометра один від одного, були такими, під час яких не виживають", — розповіли в австралійській телерадіомовній корпорації.

Причини аварії розслідуватиме Австралійське бюро транспортної безпеки.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео збитого у Судані вантажного літака Іл-76, на якому могли перебувати російські громадяни. Про падіння літака повідомило посольство Росії у Судані.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Росії, в Якутії, 13 жовтня розбився багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок авіакатастрофи один з пасажирів загинув.