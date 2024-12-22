У Туреччині медичний гелікоптер врізався у будівлю лікарні

Рятувальники і лікарі на місці падіння гелікоптера. Фото: The Straits Times

У Туреччині розбився медичний гелікоптер, який врізався у будівлю лікарні. Внаслідок цієї авіакатастрофи загинули четверо осіб — двоє пілотів та двоє медиків.

Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я Туреччини у Х (Twitter).

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Гелікоптер врізався у будівлю лікарні

Аварія сталася у провінції Мугла на південному сході Туреччини. Гелікоптер рятувальної служби врізався у будівлю лікарні. Загинули четверо осіб: два пілоти, лікар та його помічник.

Наразі повідомляється, що причиною аварії міг стати густий туман. Вертоліт розбився невдовзі після зльоту. Скоріш за все, пілоти не змогли зорієнтуватись у складних погодних умовах.

Після зіткнення з будівлею борт втратив керування та впав на порожній майданчик. Версію теракту поліція відкинула.

Рятувальники та лікарі на місці катастрофи. Фото: The Straits Times

Пошкоджений верхній поверх лікарні. Фото: The Straits Times

Будівля лікарні. Фото: The Straits Times

Раніше ми повідомляли, що у турецькому місті Іспарта сталася авіакатастрофа військового вертольота. Внаслідок цього загинули військовослужбовці.

Нагадаємо, у Вільнюсі сталася авіакатастрофа вантажного літака Boeing 737. Внаслідок цього є поранені та загиблий.