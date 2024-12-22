У Туреччині медичний гелікоптер врізався у будівлю лікарні

У Туреччині вертоліт врізався у будівлю лікарні — є загиблі
У Туреччині розбився медичний гелікоптер, який врізався у будівлю лікарні. Внаслідок цієї авіакатастрофи загинули четверо осіб — двоє пілотів та двоє медиків.
Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я Туреччини у Х (Twitter).
Гелікоптер врізався у будівлю лікарні
Аварія сталася у провінції Мугла на південному сході Туреччини. Гелікоптер рятувальної служби врізався у будівлю лікарні. Загинули четверо осіб: два пілоти, лікар та його помічник.
Наразі повідомляється, що причиною аварії міг стати густий туман. Вертоліт розбився невдовзі після зльоту. Скоріш за все, пілоти не змогли зорієнтуватись у складних погодних умовах.
Після зіткнення з будівлею борт втратив керування та впав на порожній майданчик. Версію теракту поліція відкинула.
Раніше ми повідомляли, що у турецькому місті Іспарта сталася авіакатастрофа військового вертольота. Внаслідок цього загинули військовослужбовці.
Нагадаємо, у Вільнюсі сталася авіакатастрофа вантажного літака Boeing 737. Внаслідок цього є поранені та загиблий.
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