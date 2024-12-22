В Турции медицинский вертолет врезался в здание больницы

В Турции вертолет врезался в здание больницы — есть погибшие
В Турции разбился медицинский вертолет, который врезался в здание больницы. В результате этой авиакатастрофы погибли четыре человека — два пилота и два медика.
Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Турции в Х (Twitter).
Вертолет врезался в здание больницы
Авария произошла в провинции Мугла на юго-востоке Турции. Вертолет спасательной службы врезался в здание больницы. Погибли четыре человека: два пилота, врач и его помощник.
Пока сообщается, что причиной аварии мог стать густой туман. Вертолет вскоре после взлета. Скорее всего, пилоты не смогли сориентироваться в сложных погодных условиях.
После столкновения со зданием борт лишился управления и упал на пустую площадку. Версию теракта полиция отвергла.
Ранее мы сообщали, что в турецком городе Ыспарта произошла авиакатастрофа военного вертолета. В результате погибли военнослужащие.
Напомним, в Вильнюсе произошла авиакатастрофа грузового самолета Boeing 737. В результате были ранены и погибли.
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