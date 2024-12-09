Авіакатастрофа в Туреччині 9 грудня — загинули військовослужбовці

Турецький вертоліт. Фото ілюстративне: Defense Express

У місті Іспарта, Туреччина, сталася авіакатастрофа військового вертольота. Внаслідок цього загинули військовослужбовці, ще одного — шукають.

Про це повідомив губернатор регіону Абдулла Ерін у коментарі телеканалу NTV у понеділок, 9 грудня.

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Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi https://t.co/PgRjkSIKm3 pic.twitter.com/TQvB2yXLcL — Habertürk (@Haberturk) December 9, 2024

Авіакатастрофа в Туреччині

Наразі на місці аварії працюють бригади швидкої допомоги та пожежники. Військовий вертоліт розбився під час тренувального польоту.

Відомо, що на борту перебувало п’ятеро військовослужбовців, у тому числі бригадний генерал.

Пізніше було повідомлено, що внаслідок інциденту загинули шість осіб, серед яких командир сухопутної авіаційної школи Іспарта бригадний генерал Ісам Байділлі.

"Один із наших гелікоптерів типу UH-1, який здійснював тренувальний політ в Іспарті, потрапив у аварію, і п'ять наших співробітників загинули. Хай Бог помилує наших мучеників, ми пропонуємо ми висловлюємо співчуття їхнім родинам і нашим Збройним силам Туреччини, і ми бажаємо якнайшвидшого одужання нашому пораненому персоналу", — йдеться у заяві Міністерства національної оборони.

Нагадаємо, 25 листопада у Вільнюсі сталася авіакатастрофа вантажного літака Boeing 737. Внаслідок цього є поранені та загиблий.

Також очевидцям вдалося зафіксувати момент падіння літака.