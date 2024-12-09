Авиакатастрофа в Турции 9 декабря — погибли военнослужащие

Турецкий вертолет. Фото иллюстративное: Defense Express

В городе Испарта, Турция, произошла авиакатастрофа военного вертолета. В результате этого погибли военнослужащие, еще одного — ищут.

Об этом сообщил губернатор региона Абдулла Эрин в комментарии телеканалу NTV в понедельник, 9 декабря.

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Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi https://t.co/PgRjkSIKm3 pic.twitter.com/TQvB2yXLcL — Habertürk (@Haberturk) December 9, 2024

Авиакатастрофа в Турции

На месте аварии работают бригады скорой помощи и пожарные. Военный вертолет разбился во время тренировочного полета.

Известно, что на борту находились пять военнослужащих, в том числе бригадный генерал.

Позже было сообщено, что в результате инцидента погибли шесть человек, среди которых командир сухопутной авиационной школы Испарта бригадный генерал Исам Байдилли.

"Один из наших вертолетов типа UH-1, который совершал тренировочный полет в Испарте, попал в аварию, и пять наших сотрудников погибли. Да помилует Бог наших мучеников, мы предлагаем мы выражаем соболезнования их семьям и нашим Вооруженным силам Турции, и мы желаем скорейшего выздоровления нашему раненому персоналу", — говорится в заявлении Министерства национальной обороны.

Напомним, 25 ноября в Вильнюсе произошла авиакатастрофа грузового самолета Boeing 737. В результате этого есть раненые и погибший.

Также очевидцам удалось зафиксировать момент падения самолета.