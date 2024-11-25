Катастрофа літака DHL у Вільнюсі — у мережі з'явилося відео падіння

Момент падіння літака. Фото: скриншот

Очевидці та камери відеоспостереження зафіксували момент падіння літака німецького логістичного оператора DHL у Вільнюсі. Катастрофа сталася за кілька кілометрів від аеропорту.

Про це пишуть Delfi та Lrytas.

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Як сталася катастрофа літака

У Департаменті пожежної охорони та порятунку Литви заявили, що літак, який мав приземлитися у Вільнюському аеропорту, впав за кілька кілометрів від злітно-посадкової смуги.

Голова Національного центру кризового управління Литви Вілмантас Віткаускас заявив, що аварія літака є нещасним випадком. А в поліції кажуть, що не можна виключати і версію теракту.

Уламки літака. Фото: Delfi

Нагадаємо, 25 листопада у Вільнюсі розбився вантажний літак Boeing 737 німецького логістичного оператора DHL. Унаслідок авіакатастрофи є поранені та загиблий.

Також в Австралії в авіакатастрофі загинули троє людей. Два легкі літаки зіткнулися в повітрі і впали в лісову зону в районі Сіднея.