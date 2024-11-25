Катастрофа літака DHL у Вільнюсі — у мережі з'явилося відео падіння

У мережі показали момент падіння літака DHL у Вільнюсі — відео
Очевидці та камери відеоспостереження зафіксували момент падіння літака німецького логістичного оператора DHL у Вільнюсі. Катастрофа сталася за кілька кілометрів від аеропорту.
Про це пишуть Delfi та Lrytas.
https://t.co/RoSQ96JVU3 pic.twitter.com/JVVOFGCUmu— Nepareizais (@realNepareizais) November 25, 2024
Як сталася катастрофа літака
У Департаменті пожежної охорони та порятунку Литви заявили, що літак, який мав приземлитися у Вільнюському аеропорту, впав за кілька кілометрів від злітно-посадкової смуги.
Голова Національного центру кризового управління Литви Вілмантас Віткаускас заявив, що аварія літака є нещасним випадком. А в поліції кажуть, що не можна виключати і версію теракту.
Нагадаємо, 25 листопада у Вільнюсі розбився вантажний літак Boeing 737 німецького логістичного оператора DHL. Унаслідок авіакатастрофи є поранені та загиблий.
Також в Австралії в авіакатастрофі загинули троє людей. Два легкі літаки зіткнулися в повітрі і впали в лісову зону в районі Сіднея.
Читайте Новини.LIVE!