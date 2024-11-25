Катастрофа самолета DHL в Вильнюсе - в сети появилось видео падение

В сети показали момент падения самолета DHL в Вильнюсе — видео
Очевидцы и камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения самолета немецкого логистического оператора DHL в Вильнюсе. Катастрофа произошла в нескольких километрах от аэропорта.
https://t.co/RoSQ96JVU3 pic.twitter.com/JVVOFGCUmu— Nepareizais (@realNepareizais) November 25, 2024
Как произошла авиакатастрофа
В Департаменте пожарной охраны и спасения Литвы заявили, что самолет, который должен был приземлиться в Вильнюсском аэропорту, упал в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.
Глава Национального центра кризисного управления Литвы Уилмантас Виткаускас заявил, что авария самолета является несчастным случаем. А в полиции говорят, что нельзя исключать версию теракта.
Напомним, 25 ноября в Вильнюсе разбился грузовой самолет Boeing 737 немецкого логистического оператора DHL. В результате авиакатастрофы есть раненые и погибшие.
Также в Австралии в авиакатастрофе погибли три человека. Два легких самолета столкнулись в воздухе и упали в лесную зону в районе Сиднея.
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