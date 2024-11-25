Катастрофа самолета DHL в Вильнюсе - в сети появилось видео падение

Момент падения самолета. Фото: скриншот

Очевидцы и камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения самолета немецкого логистического оператора DHL в Вильнюсе. Катастрофа произошла в нескольких километрах от аэропорта.

Об этом пишут Delfi и Lrytas.

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Как произошла авиакатастрофа

В Департаменте пожарной охраны и спасения Литвы заявили, что самолет, который должен был приземлиться в Вильнюсском аэропорту, упал в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

Глава Национального центра кризисного управления Литвы Уилмантас Виткаускас заявил, что авария самолета является несчастным случаем. А в полиции говорят, что нельзя исключать версию теракта.

Обломки самолета. Фото: Delfi

Напомним, 25 ноября в Вильнюсе разбился грузовой самолет Boeing 737 немецкого логистического оператора DHL. В результате авиакатастрофы есть раненые и погибшие.

Также в Австралии в авиакатастрофе погибли три человека. Два легких самолета столкнулись в воздухе и упали в лесную зону в районе Сиднея.