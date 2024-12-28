Авіакатастрофа у Казахстані — Flightradar24 показав карту польоту літака Azerbaijan Airlines

Літак Embraer E190AR 4K-AZ65 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи у Казахстані. Фото: Onat Eronat

Шведський інтернет-сервіс, який показує на карті інформацію про відстеження польотів літаків у реальному часі "Flightradar24", відновив маршрут Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що розбився в Казахстані. Ймовірно, аварія сталася через збиття літака російською ППО над територією Чечні.

Про це йдеться на сайті сервісу трекінгу авіапольотів.

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Мапа польоту

За даними Flightradar24, завдяки аналізу необроблених даних ADS-B вдалося скласти більш детальну картину подій. О 04:25 літак перестав передавати дані про своє місцезнаходження, однак до 04:37 система отримувала інформацію про курс. Це дозволило визначити можливе місцезнаходження літака за цей час.

З 04:37 до 05:13 літак надсилав фальшиві дані про своє місцезнаходження. Починаючи з 05:13, він почав передавати дані у "пошкодженому" режимі, що характерно для ситуацій із порушеннями сигналу GPS. Дані цього періоду не містили оновлених координат.

О 06:07 передача реальних даних ADS-B відновилася, включно з точними координатами. Використовуючи ці дані разом із курсом і швидкістю, зареєстрованими раніше, фахівці змогли змоделювати траєкторію польоту.

Мапа польоту. Фото: Flightradar24

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 людей. Авіакомпанія Azerbaijan Airlines повідомила, що літак став об'єктом "фізичного та технічного втручання".

Загалом на борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 — Росії, 6 — Казахстану, 3 — Киргизстану.

Згодом у мережі показали фото з місця катастрофи літака. Також один із пасажирів зміг зняти відео в салоні авіалайнера до та після аварії.