Авіакатастрофа в Казахстані — загиблий пілот Олександр Кальянінов навчався в Україні

Екстрені служби працюють на місці авіакатастрофи. Фото: Reuters

В авіакатастрофі неподалік казахського міста Актау загинув другий пілот Олександр Кальянінов. Він навчався в Українській державній льотній академії.

Про це повідомили у пресслужбі академії.

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У навчальному закладі розповідають, що у квітні 2021 року Олександр здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту. Він проходив навчання на Факультеті льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" та отримав кваліфікацію "Інженер-пілот" та "Інженер –дослідник".

"Олександр Кальянінов з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько, та своє життя пов’язати з небом. Він був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу", — йдеться у повідомленні.

В академії наголосили, що під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку.

Другий пілот Олександр Кальянінов. Фото: media.az

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 людей. Авіакомпанія Azerbaijan Airlines повідомила, що літак став об'єктом "фізичного та технічного втручання".

Загалом на борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 — Росії, 6 — Казахстану, 3 — Киргизстану.

Згодом у мережі показали фото з місця катастрофи літака. Також один із пасажирів зміг зняти відео в салоні авіалайнера до та після аварії.