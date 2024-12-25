Катастрофа рейсу 8243 Azerbaijan Airlines в Казахстані — з'явилось відео із салону після падіння літака

Салон літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines за кілька хвилин до катастрофи. Фото: скриншот

У мережі з'явилися відео з салону літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який розбився неподалік казахстанського міста Актау вранці 25 грудня. На відеозаписах чутні прохання пасажирів про допомогу.

Кадри опублікувало видання Minval.az.

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Автором кількох відео став пасажир Субхонкул Рахімов, який летів з російського Єкатеринбурга до Грозного з пересадкою в Баку. Він вижив під час катастрофи, перебуваючи в хвостовій частині літака, яка відокремилася після удару об землю.

За словами Рахімова, йому вдалося допомогти людям, які сиділи поруч. На відеозаписах чутні стогони пасажирів і їхні прохання про допомогу, видно пошкоджений фюзеляж, кров і кисневі маски.

Крім того, пасажир встиг записати одне відео ще до авіакатастрофи, на якому видно, як випадають кисневі маски, а пасажири хвилюються і моляться.

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. На борту перебувало 67 пасажирів та п'ять членів екіпажу. Згодом у мережі показали фото з місця катастрофи літака.