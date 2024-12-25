Катастрофа рейса 8243 Azerbaijan Airlines в Казахстане — появилось видео из салона после падения самолета

Авиакатастрофа в Казахстане — появилось видео из салона самолета
В сети появились видео из салона самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося неподалеку от казахстанского города Актау утром 25 декабря. На видеозаписях слышны просьбы пассажиров о помощи.
Кадры опубликовало издание Minval.az.
Что происходило в салоне самолета после крушения
Автором нескольких видео стал пассажир Субхонкул Рахимов, летевший из российского Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в Баку. Он выжил во время крушения, находясь в хвостовой части самолета, отделившейся после удара о землю.
По словам Рахимова, ему удалось помочь людям, сидевшим рядом. На видеозаписях слышны стоны пассажиров и их просьбы о помощи, видны поврежденный фюзеляж, кровь и кислородные маски.
Кроме того, пассажир успел записать одно видео еще до авиакатастрофы, где видно, как выпадают кислородные маски, а пассажиры волнуются и молятся.
Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Впоследствии в сети показали фото с места крушения самолета.
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