Катастрофа рейса 8243 Azerbaijan Airlines в Казахстане — появилось видео из салона после падения самолета

Салон самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines за несколько минут до крушения. Фото: скриншот

В сети появились видео из салона самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося неподалеку от казахстанского города Актау утром 25 декабря. На видеозаписях слышны просьбы пассажиров о помощи.

Кадры опубликовало издание Minval.az.

Читайте также:

Что происходило в салоне самолета после крушения

Автором нескольких видео стал пассажир Субхонкул Рахимов, летевший из российского Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в Баку. Он выжил во время крушения, находясь в хвостовой части самолета, отделившейся после удара о землю.

По словам Рахимова, ему удалось помочь людям, сидевшим рядом. На видеозаписях слышны стоны пассажиров и их просьбы о помощи, видны поврежденный фюзеляж, кровь и кислородные маски.

Кроме того, пассажир успел записать одно видео еще до авиакатастрофы, где видно, как выпадают кислородные маски, а пассажиры волнуются и молятся.

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Впоследствии в сети показали фото с места крушения самолета.