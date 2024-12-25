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Авіакатастрофа в Казахстані — в мережі показали фото літака

25 грудня 2024 11:08
Карина Приходько - Редактор
Авіакатастрофа в Казахстані 25 грудня — фото наслідків
Наслідки авіакатастрофи в Казахстані. Фото: t.me/tengrinews
Карина Приходько - Редактор

У місті Актау (Казахстан) 25 грудня впав пасажирський літак. У ньому перебувало 67 пасажирів та п'ять членів екіпажу, після аварії вижило 28 людей.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та показали фото наслідків авіакатастрофи.

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Наслідки авіакатастрофи у Казахстані 25 грудня

ЗМІ повідомили, що за останніми даними, після падіння літаки вижило 28 осіб. Як відомо, ймовірна причина літака — зіткнення з птахами. 

Увага! Фото нижче містять чутливий контент

авіакатастрофа в Казахстані
Наслідки авіакатастрофи в Казахстані. Фото: t.me/tengrinews
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Наслідки авіакатастрофи в Казахстані. Фото: t.me/tengrinews
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Наслідки авіакатастрофи в Казахстані. Фото: t.me/tengrinews

Зараз аеропорт в Актау вже відкрито і він працює в штатному режимі. 

Також повідомляється, що на борту літака AZAL, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. 

А кілька днів тому у Туреччині розбився медичний гелікоптер, який врізався у будівлю лікарні. Внаслідок цієї авіакатастрофи є загиблі. 

літак авіакатастрофа Казахстан жертви загиблі

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