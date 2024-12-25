Авиакатастрофа в Казахстане 25 декабря — фото последствий

Последствия авиакатастрофы в Казахстане Фото: t.me/tengrinews

В городе Актау (Казахстан) 25 декабря упал пассажирский самолет. В нем находились 67 пассажиров и пять членов экипажа, после аварии выжило 28 человек.

Об этом сообщили местные СМИ и показали фото последствий авиакатастрофы.

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Последствия авиакатастрофы в Казахстане 25 декабря

СМИ сообщили, что по последним данным после падения самолеты выжило 28 человек. Как известно, вероятная причина самолета — столкновение с птицами.

Внимание! Фото ниже содержат чувствительный контент

Последствия авиакатастрофы в Казахстане Фото: t.me/tengrinews

Последствия авиакатастрофы в Казахстане Фото: t.me/tengrinews

Последствия авиакатастрофы в Казахстане Фото: t.me/tengrinews

Сейчас аэропорт в Актау уже открыт и работает в штатном режиме.

Также сообщается, что на борту упавшего самолета AZAL взорвался кислородный баллон, после чего люди начали терять сознание.

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный.

А несколько дней назад в Турции разбился медицинский вертолет, врезавшийся в здание больницы. В результате этой авиакатастрофы есть погибшие.