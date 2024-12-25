Авиакатастрофа в Казахстане 25 декабря — фото последствий

Авиакатастрофа в Казахстане — в сети показали фото самолета
В городе Актау (Казахстан) 25 декабря упал пассажирский самолет. В нем находились 67 пассажиров и пять членов экипажа, после аварии выжило 28 человек.
Об этом сообщили местные СМИ и показали фото последствий авиакатастрофы.
Последствия авиакатастрофы в Казахстане 25 декабря
СМИ сообщили, что по последним данным после падения самолеты выжило 28 человек. Как известно, вероятная причина самолета — столкновение с птицами.
Внимание! Фото ниже содержат чувствительный контент
Сейчас аэропорт в Актау уже открыт и работает в штатном режиме.
Также сообщается, что на борту упавшего самолета AZAL взорвался кислородный баллон, после чего люди начали терять сознание.
Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный.
А несколько дней назад в Турции разбился медицинский вертолет, врезавшийся в здание больницы. В результате этой авиакатастрофы есть погибшие.
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