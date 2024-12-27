Авіатроща в Казахстані - що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедія, пов’язану з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній", яка викликала глибокий резонанс. Він висловив співчуття своєму колезі з Азербайджану Ільхаму Алієву та всьому азербайджанському народу.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Х.

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Скриншот допису Зеленського

Що сказав Зеленський про катастрофу азербайджанського літака в Казахстані

Глава української держави підкреслив, що кожне людське життя є безцінним і кожна втрата повинна отримати належну увагу та розслідування, щоб встановити правду.

Він додав, що на місці трагедії були виявлені докази, які, за словами свідків, можуть вказувати на відповідальність Росії за те, що сталося.

Зеленський згадав випадок із рейсом MH17, коли Росія заперечувала свою причетність, поширюючи дезінформацію. За його словами, це лише посилює необхідність консолідації міжнародних зусиль для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

Президент України закликав до дій. Він підкреслив, що необхідно забезпечити прозоре розслідування трагедії з залученням міжнародних експертів. Світова спільнота, як каже Зеленський, має об'єднатися для тиску на Москву, щоб уникнути маніпуляцій і забезпечити справедливість для жертв катастрофи.

Нагадаємо, на борту літака, який впав у Казахстані, перебувало 67 людей, 38 з них — загинули.

У мережі з'явилися відео з салону літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, на яких чутно прохання пасажирів про допомогу.