Авіатроща в Казахстані — Азербайджан зупинив рейси до РФ

Літак після падіння. Фото: Euronews

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines повідомила, що літак, який впав у Казахстані, став об'єктом "фізичного та технічного втручання". У зв'язку з цим було ухвалено рішення тимчасово зупинити польоти до низки російських міст.

Про це повідомила пресслужба компанії у п’ятницю, 27 грудня.

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Польоти призупинять у Владикавказ, Мінеральні Води, Сочі, Саратов, Уфу, Волгоград, Нижній Новгород і Самару. При цьому з 25 грудня компанія скасувала рейси із Баку в Грозний та Махачкалу.

У компанії залишаються лише рейси до Москви, Санкт-Петербурга, Казані, Астрахані, Єкатеринбурга і Новосибірська.

"Це рішення… ґрунтується на попередніх результатах розслідування аварії літака Embraer 190 рейсу J2-8243 авіакомпанії Azerbaijan Airlines через фізико-технічне втручання ззовні та розглядає потенційні ризики для безпеки польотів. Припинення рейсів діятиме до завершення остаточного розслідування", — йдеться у повідомленні.

Наразі деталі інциденту та характер втручання уточнюються. Офіційна заява авіакомпанії наголошує, що це рішення прийнято для забезпечення безпеки пасажирів і польотів.

Крім того, міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв, коментуючи авіатрощу, заявив, що попередні дані свідчать про зовнішнє втручання.

За його словами, пасажири та бортпровідники, які вижили, розповіли, що чули кілька вибухів, перебуваючи над Грозним. Вони сказали, що вибухи були зовні, після чого щось вдарило в літак.

На фюзеляжі були виявлені пошкодження, пробоїни та сліди від уламків. Постраждалі також зазначили, що бачили отвори в крилі літака.

Члени слідчої комісії вже прибули до казахського міста Актау для аналізу деталей аварії та стану постраждалих. Тип зброї, яка могла бути використана для втручання, має визначити слідство.

Ба більше, попередні висновки експертів спростовують версію зіткнення літака з птахами.

Під час польоту літак змінив курс через Махачкалу, а також зазнав аварійної посадки через проблеми з GPS.

Міністр додав, що буде детально проаналізовано причини відключення GPS та рішення пілота про зміну маршруту.

Нагадаємо, на борту літака, який впав у Казахстані, перебувало 67 людей, 38 з них — загинули.

У мережі з'явилися відео з салону літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, на яких чутно прохання пасажирів про допомогу.