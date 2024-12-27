Авиатроща в Казахстане - Азербайджан остановил рейсы в РФ

Самолет после падения. Фото: Euronews

Авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что упавший в Казахстане самолет стал объектом "физического и технического вмешательства". В этой связи было принято решение временно остановить полеты в ряд российских городов.

Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 27 декабря.

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Полеты приостановят во Владикавказе, Минеральных Водах, Сочи, Саратове, Уфу, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре. При этом с 25 декабря компания упразднила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу.

В компании остаются только рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.

"Данное решение… основывается на предварительных результатах расследования аварии самолета Embraer 190 рейса J2-8243 авиакомпании Azerbaijan Airlines из-за физико-технического вмешательства извне и рассматривает потенциальные риски для безопасности полетов. Прекращение рейсов будет действовать до завершения окончательного расследования", — говорится в сообщении.

Пока детали инцидента и характер вмешательства уточняются. Официальное заявление авиакомпании отмечает, что это решение принято для обеспечения безопасности пассажиров и полетов.

Кроме того, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, комментируя авиакатастрофу, заявил, что предварительные данные свидетельствуют о внешнем вмешательстве в аварию самолета.

По его словам, выжившие пассажиры и бортпроводники рассказали, что слышали несколько взрывов, находясь над Грозным. Они сказали, что взрывы были снаружи, после чего что-то ударило в самолет.

На фюзеляже были обнаружены повреждения, пробоины и следы от осколков. Пострадавшие также отметили, что видели отверстия в крыле самолета.

Члены следственной комиссии уже прибыли в казахский город Актау для анализа деталей аварии и состояния пострадавших. Тип оружия, которое могло быть использовано для вмешательства, должно определить следствие.

Более того, предварительные выводы экспертов опровергают версию столкновения самолета с птицами.

Во время полета самолет сменил курс через Махачкалу, а также потерпел аварийную посадку из-за проблем с GPS.

Министр добавил, что будут детально проанализированы причины отключения GPS и решения пилота об изменении маршрута.

Напомним, на борту упавшего в Казахстане самолета находилось 67 людей, 38 из них — погибли.

В сети появились видео из салона самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, на которых слышна просьба пассажиров о помощи.