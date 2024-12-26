Авіакатастрофа в Казахстані — стала відома причина падіння літака

Авіакатастрофа. Фото: Euronews

Біля аеропорту Актау в Казахстані у середу, 25 грудня, впав пасажирський літак. Причиною авіакатастрофи стало влучання російської ракети.

Про це пише видання Euronews у четвер, 26 грудня.

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За даними джерел в уряді Азербайджану, причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" в Актау стала російська ракета класу "земля-повітря" комплексу "Панцир-С". Її запустили під час повітряної активності безпілотників над Грозним, вона вибухнула поруч з літаком, а уламки влучили в пасажирів і членів екіпажу.

Водночас пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри прохання пілотів щодо екстреної посадки. Йому наказали летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані, а навігаційні системи GPS були заглушені на всьому шляху над морем.

Відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинули 38 пасажирів, серед яких є як громадяни Росії, так і громадяни сусідніх країн.

Нагадаємо, на борту літака, який впав у Казахстані, перебувало 67 пасажирів. Відомо, що після аварії вижило 28 людей.

У мережі з'явилися відео з салону літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, на яких чутно прохання пасажирів про допомогу.

Про російський слід у падінні літака біля аеропорту Актау в Казахстані заявляв керівник ЦПД Андрій Коваленко.