Росія ракетою збила пасажирський літак Azerbaijan Airlines, — ЦПД

У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія
Літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК. РФ повинна була закрити повітряний простір, але не зробила цього.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в Telegram у середу, 25 грудня.
Росія збила пасажирський літак
За словами Коваленка, вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.
"Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей. Одне слово — рашка", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. У авіакатастрофі загинули 38 людей.
Загалом на борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 — Росії, 6 — Казахстану, 3 — Киргизстану.
Згодом у мережі показали фото з місця катастрофи літака. Також один із пасажирів зміг зняти відео в салоні авіалайнера до та після аварії.
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