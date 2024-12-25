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У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія

25 грудня 2024 20:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Росія ракетою збила пасажирський літак Azerbaijan Airlines, — ЦПД
Екстрені служби працюють на місці авіакатастрофи. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК.  РФ повинна була закрити повітряний простір, але не зробила цього.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в Telegram у середу, 25 грудня.

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За словами Коваленка, вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії був збитий російським зенітно-ракетним комплексом. 

"Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей. Одне слово — рашка", — йдеться у повідомленні.

Падіння літака у Казахстані Україна ЦПД Росія ракета
Повідомлення Коваленка у Telegram

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. У авіакатастрофі загинули 38 людей.

Загалом на борту літака перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 — Росії, 6 — Казахстану, 3 — Киргизстану.

Згодом у мережі показали фото з місця катастрофи літака. Також один із пасажирів зміг зняти відео в салоні авіалайнера до та після аварії.

літак Азербайджан авіакатастрофа Казахстан Росія ЦПД

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