Россия ракетой сбила пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, — ЦПД

Экстренные службы работают на месте авиакатастрофы. Фото: Reuters

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК. РФ должна была закрыть воздушное пространство, но не сделала этого.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram в среду, 25 декабря.

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По словам Коваленко, утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.

"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждение от россиян и был отправлен в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизнь людей. Одним словом — рашка", — говорится в сообщении.

Сообщение Коваленко в Telegram

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек.

Всего на борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана.

Впоследствии в сети показали фото с места крушения самолета. Также один из пассажиров смог снять видео в салоне авиалайнера до и после аварии.