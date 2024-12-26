Авиакатастрофа в Казахстане - стала известна причина падения самолета

Авиакатастрофа. Фото: Euronews

Возле аэропорта Актау в Казахстане в среду, 25 декабря, упал пассажирский самолет. Причиной авиакатастрофы стало попадание сбившей российской ракеты.

Об этом пишет издание Euronews в четверг, 26 декабря.

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Падение самолета в Казахстане

По данным источников в правительстве Азербайджана, причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау стала российская ракета класса "земля-воздух" комплекса "Панцырь-С". Ее запустили во время воздушной активности беспилотников над Грозным, она взорвалась рядом с самолетом, а обломки попали в пассажиров и членов экипажа.

В то же время поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке. Ему приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане, а навигационные системы GPS были заглушены на всем пути над морем.

Известно, что в результате авиакатастрофы погибли 38 пассажиров, среди которых есть как граждане России, так и граждане соседних стран.

Напомним, на борту самолета, который упал в Казахстане, находилось 67 пассажиров. Известно, что после аварии выжило 28 человек.

В сети появились видео из салона самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, на которых слышны просьбы пассажиров о помощи.

О российском следе в падении самолета возле аэропорта Актау в Казахстане заявлял руководитель ЦПД Андрей Коваленко.