Падіння літака в Актау 25 грудня — що відомо про загиблих та вцілілих

Літак, який впав в Актау. Фото: росЗМІ

У Казахстані, в місті Актау, тривають рятувальні роботи на місці падіння літака, на борту якого перебувало 67 пасажирів. Стало відомо, громадяни яких країн перебували у літаку та яка причина його падіння.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Прес-секретар Росавіації Артем Кореняко заявив, що, за попередньою інформацією, причиною аварії літака в Актау могло стати зіткнення з птахами.

Згодом у ЗМІ повідомили, що на борту літака стався вибух балона. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Мангістауської області, не навівши подробиць.

У заяві також зазначено, що Росавіація співпрацює з перевізником AZAL, а також авіаційними відомствами Азербайджану та Казахстану для координації дій і отримання актуальної інформації.

Авіакатастрофа в Актау. Фото: Reuters

На борту літака перебувало 67 осіб, з них 5 членів екіпажу. Попередньо повідомляється, що вижили 28 осіб, із яких 22 доставлено до лікарні.

Уламки від літака. Фото: росЗМІ

Загалом у рятувальних роботах беруть участь 150 осіб та 45 одиниць техніки, включаючи сили ДСНС, НГПС і ДП.

Авікатастрофа в Казахстані. Фото: росЗМІ

Списки пасажирів ще уточнюються, але попередньо відомо, що на борту перебували: 37 громадян Азербайджану, шість громадян Казахстану, три громадянина Киргизстану, 16 громадян РФ.

Нагадаємо, у Вільнюсі наприкінці листопада впав літак компанії DHL.

А в Туреччині 22 грудня вертоліт врізався у лікарню через погані погодні умови.