Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Авіакатастрофа в Актау — що відомо про стан пасажирів arrow

Авіакатастрофа в Актау — що відомо про стан пасажирів

25 грудня 2024 11:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
Падіння літака в Актау 25 грудня — що відомо про загиблих та вцілілих
Літак, який впав в Актау. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Казахстані, в місті Актау, тривають рятувальні роботи на місці падіння літака, на борту якого перебувало 67 пасажирів. Стало відомо, громадяни яких країн перебували у літаку та яка причина його падіння. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Авіакатастрофа в Актау

Прес-секретар Росавіації Артем Кореняко заявив, що, за попередньою інформацією, причиною аварії літака в Актау могло стати зіткнення з птахами.

Згодом у ЗМІ повідомили, що на борту літака стався вибух балона. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Мангістауської області, не навівши подробиць.

У заяві також зазначено, що Росавіація співпрацює з перевізником AZAL, а також авіаційними відомствами Азербайджану та Казахстану для координації дій і отримання актуальної інформації.

Авікатастрофа 25 грудня Актау
Авіакатастрофа в Актау. Фото: Reuters

На борту літака перебувало 67 осіб, з них 5 членів екіпажу. Попередньо повідомляється, що вижили 28 осіб, із яких 22 доставлено до лікарні.

Авіакатастрофа Актау
Уламки від літака. Фото: росЗМІ

Загалом у рятувальних роботах беруть участь 150 осіб та 45 одиниць техніки, включаючи сили ДСНС, НГПС і ДП.

Авікатастрофа 25 грудня Актау
Авікатастрофа в Казахстані. Фото: росЗМІ

Списки пасажирів ще уточнюються, але попередньо відомо, що на борту перебували: 37 громадян Азербайджану, шість громадян Казахстану, три громадянина Киргизстану, 16 громадян РФ.

Нагадаємо, у Вільнюсі наприкінці листопада впав літак компанії DHL.

А в Туреччині 22 грудня вертоліт врізався у лікарню через погані погодні умови. 

літак Азербайджан авіакатастрофа Казахстан катастрофа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:32 Небезпека для метеозалежних — магнітна буря накрила Землю

11:27 Укренерго зробило заяву про стан енергосистеми після атаки

11:14 Потужні вибухи пролунали в Херсоні — що відомо

11:08 Третє Різдво в окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:08 Тисяча Зеленського — чому гроші не приходять на рахунок

11:08 Авіакатастрофа в Казахстані — в мережі показали фото літака

11:05 Авіакатастрофа в Актау — що відомо про стан пасажирів

11:03 У STALKER 2 заграв "Щедрик" — творці привітали з Різдвом

11:00 Виплати ВПО — якій категорії гарантували допомогу у 2025-му

11:32 Небезпека для метеозалежних — магнітна буря накрила Землю

11:27 Укренерго зробило заяву про стан енергосистеми після атаки

11:14 Потужні вибухи пролунали в Херсоні — що відомо

11:08 Третє Різдво в окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:08 Тисяча Зеленського — чому гроші не приходять на рахунок

11:08 Авіакатастрофа в Казахстані — в мережі показали фото літака

11:05 Авіакатастрофа в Актау — що відомо про стан пасажирів

11:03 У STALKER 2 заграв "Щедрик" — творці привітали з Різдвом

11:00 Виплати ВПО — якій категорії гарантували допомогу у 2025-му

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні