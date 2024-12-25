Падение самолета в Актау 25 декабря — что известно о погибших и уцелевших

Самолет, упавший в Актау. Фото: росСМИ

В Казахстане, в городе Актау, продолжаются спасательные работы на месте падения самолета, на борту которого находились 67 пассажиров. Стало известно, граждане каких стран находились в самолете и какова причина его падения.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что, по предварительной информации, причиной крушения самолета в Актау могло стать столкновение с птицами.

Впоследствии в СМИ сообщили, что на борту самолета произошел взрыв баллона. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, не приведя подробностей.

В заявлении также говорится, что Росавиация сотрудничает с перевозчиком AZAL, а также авиационными ведомствами Азербайджана и Казахстана для координации действий и получения актуальной информации.

Авиакатастрофа в Актау. Фото: Reuters

На борту самолета находились 67 человек, из них 5 членов экипажа. Предварительно сообщается, что выжили 28 человек, из которых 22 доставлены в больницу.

Обломки от самолета. Фото: росСМИ

В спасательных работах принимают участие 150 человек и 45 единиц техники, включая силы ГСЧС, НГПС и ГП.

Авикатастрофа в Казахстане. Фото: росСМИ

Списки пассажиров еще уточняются, но предварительно известно, что на борту находились: 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан РФ.

Напомним, в Вильнюсе в конце ноября упал самолет компании DHL.

А в Турции 22 декабря вертолет врезался в больницу из-за плохих погодных условий.