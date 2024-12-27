Авиатроща в Казахстане – что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасную трагедию, связанную с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", вызвавшей глубокий резонанс. Он выразил соболезнования своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу.

Об этом Зеленский написал на своей странице у X.

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Глава украинского государства подчеркнул, что каждая человеческая жизнь бесценна, и каждая потеря должна получить должное внимание и расследование, чтобы установить правду.

Он добавил, что на месте трагедии были обнаружены доказательства, которые, по словам свидетелей, могут указывать на ответственность России за произошедшее.

Зеленский вспомнил случай с рейсом MH17, когда Россия отрицала свою причастность, распространяя дезинформацию. По его словам, это лишь усугубляет необходимость консолидации международных усилий для установления истины и привлечения виновных к ответственности.

Президент Украины призвал к действиям. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачное расследование трагедии с привлечением международных экспертов. Мировое сообщество, как говорит Зеленский, должно объединиться для давления на Москву, чтобы избежать манипуляций и обеспечить справедливость для жертв катастрофы.

Напомним, на борту упавшего в Казахстане самолета находились 67 человек, 38 из них — погибли.

В сети появились видео из салона самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, на которых слышна просьба пассажиров о помощи.