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Авиакатастрофа в Актау — погибший пилот учился в Украине

28 декабря 2024 07:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Авиакатастрофа в Казахстане — погибший пилот Александр Кальянинов учился в Украине
Экстренные службы работают на месте авиакатастрофы. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В авиакатастрофе недалеко от казахского города Актау погиб второй пилот Александр Кальянинов. Он учился в Украинской государственной летной академии.

Об этом сообщили в пресс-службе академии.

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В учебном заведении рассказывают, что в апреле 2021 года Александр получил степень магистра авиационного транспорта. Он обучался на факультете летной эксплуатации по образовательной профессиональной программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификации "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".

"Александр Кальянинов с детства мечтал стать пилотом, как и его отец, и связать свою жизнь с небом. Он был очень умным, эрудированным, свободно говорил на нескольких иностранных языках, был честным и всегда готовым прийти на помощь", — говорится в сообщении.

В академии подчеркнули, что во время авиакатастрофы, рискуя собственной жизнью, он спас десятки жизней при выполнении служебного долга.

Пилот Александр Кальянинов погиб в авиакатастрофе в Актау
Второй пилот Александр Кальянинов. Фото: media.az

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что самолет стал объектом "физического и технического вмешательства".

Всего на борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана.

Впоследствии в сети показали фото с места крушения самолета. Также один из пассажиров смог снять видео в салоне авиалайнера до и после аварии.

самолет Азербайджан авиакатастрофа Казахстан катастрофа пилоты

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