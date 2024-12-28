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Flightradar24 показал маршрут сбитого самолета AZAL — карта

28 декабря 2024 13:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Авиакатастрофа в Казахстане — Flightradar24 показал карту полета самолета Azerbaijan Airlines
Самолет Embraer E190AR 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Казахстане. Фото: Onat Eronat
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Шведский интернет-сервис, показывающий на карте информацию об отслеживании полетов самолетов в реальном времени "Flightradar24", восстановил маршрут разбившегося в Казахстане Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines. Вероятно, авария произошла из-за сбития самолета российской ПВО над территорией Чечни.

Об этом говорится на сайте сервиса трекинга авиаполётов.

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Карта полета

По данным Flightradar24, благодаря анализу необработанных данных ADS-B удалось восстановить более детальную картину событий. В 04:25 самолет перестал передавать данные о своем местоположении, однако до 04:37 система продолжала получать информацию о курсе. Это позволило определить возможное местонахождение самолета в этот период.

С 04:37 до 05:13 самолет отправлял ложные данные о своем местоположении. Начиная с 05:13, он начал передавать данные в "поврежденном" режиме, что характерно для ситуаций с нарушениями сигнала GPS. Данные этого периода не содержали обновленных координат.

В 06:07 передача реальных данных ADS-B возобновилась, включая точные координаты. Используя эти данные вместе с курсом и скоростью, зафиксированными ранее, специалисты смогли смоделировать траекторию полета.

Самолет Embraer E190AR 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в Казахстане
Карта полета. Фото: Flightradar24

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет . Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что самолет стал объектом "физического и технического вмешательства".

Всего на борту самолета находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана.

Впоследствии в сети показали фото с места крушения самолета. Также один из пассажиров смог снять видео в салоне авиалайнера до и после аварии.

самолет Азербайджан авиакатастрофа Казахстан Россия

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