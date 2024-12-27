Авіакатастрофа в Казахстані — Буданов сказав, чим Росія збила літак

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1". Це сталося на території РФ.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі проєкту The War Zone.

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Падіння літака у Казахстані

Як відомо, 25 грудня поблизу Актау у Казахстані пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines зазнав катастрофи. Буданов заявив, що до цього причетна Росія.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий зенітною системою "Панцир-С1" на території Росі", — зазначив очільник ГУР.

Те, що російська система протиповітряної оборони могла уразити літак, повідомив виданню й неназваний представник США.

Що передувало

Нагадаємо, 25 грудня біля аеропорту Актау в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного.

За даними джерел в уряді Азербайджану, авіакатастрофу літака "Азербайджанських авіаліній" в Актау спричинила російська ракета класу "земля-повітря".

Крім того, у ЦПД повідомили, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, був збитий російським ЗРК.

У мережі з'явилось відео з салону літака за кілька хвилин до падіння.