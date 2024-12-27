Авиакатастрофа в Казахстане — Буданов сказал, чем Россия сбила самолет

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что упавший в Казахстане самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1". Это вышло на местности РФ.

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии к проекту The War Zone.

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Падение самолета в Казахстане

Как известно, 25 декабря вблизи Актау в Казахстане пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение. Буданов заявил, что к этому причастна Россия.

"Насколько нам известно, самолет был сбит зенитной системой "Панцирь-С1" на территории России", — отметил глава ГУР.

То, что российская система противовоздушной обороны могла поразить самолет, сообщил изданию и неназванный представитель США.

Что предшествовало

Напомним, 25 декабря возле аэропорта Актау в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный.

По данным источников в правительстве Азербайджана, авиакатастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау вызвала российская ракета класса "земля-воздух".

Кроме того, в ЦПД сообщили, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, был сбит российским ЗРК.

В сети появилось видео из салона самолета за несколько минут до падения.