Авиакатастрофа в Казахстане — Буданов сказал, чем Россия сбила самолет

Буданов сказал, чем Россия сбила упавший в Казахстане самолет
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что упавший в Казахстане самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1". Это вышло на местности РФ.
Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии к проекту The War Zone.
Падение самолета в Казахстане
Как известно, 25 декабря вблизи Актау в Казахстане пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение. Буданов заявил, что к этому причастна Россия.
"Насколько нам известно, самолет был сбит зенитной системой "Панцирь-С1" на территории России", — отметил глава ГУР.
То, что российская система противовоздушной обороны могла поразить самолет, сообщил изданию и неназванный представитель США.
Что предшествовало
Напомним, 25 декабря возле аэропорта Актау в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный.
По данным источников в правительстве Азербайджана, авиакатастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау вызвала российская ракета класса "земля-воздух".
Кроме того, в ЦПД сообщили, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, был сбит российским ЗРК.
В сети появилось видео из салона самолета за несколько минут до падения.
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