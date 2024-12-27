Падіння літака в Актау — як Росія узгодить питання з іншими країнами

Рятувальники на місці авіакатастрофи. Фото: МНС Казахстану

У Казахстані оплакують жертв авіакатастрофи літака "Азербайджанських ліній" Баку-Грозний, який, ймовірно, впав через збиття із зенітно-ракетного комплексу. Тим часом президенти Казахстану, Азербайджану та Росії можуть домовлятися про те, як діяти з далі з огляду на неприпустимі дії.

Про це повідомив директор Агентства реформування сектору безпеки,

генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 р Віктор Ягун в ефірі "КИЇВ24".

Читайте також:

Авіакатастрофа в Актау — хто винен

Віктор Ягун заявив, що ситуація склалася складна. Наразі невідомо, хто та як буде домовлятися, але, ймовірно, Володимир Путін, Ільхам Алієв та Касим-Жомарт Токаєв узгодять, як розв'язати питання з авікатастрофою.

"Скоріше всього, приймуть рішення, що це була випадковість", — вважає Ягун.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня, в Актау впав літак з 67 пасажирами на борту, в якій загинуло 38 пасажирів. У ЗМІ та низка експертів заявили, що літак впав через роботу ЗРК у Чечні, а також він піддався впливу РЕБ, який також збив його з курсу.

У мережі з'явилось відео з салону літака за кілька хвилин до падіння.