Катастрофа рейсу Баку-Грозний в Актау — ураження ППО РФ підтверджено

Уламки літака в Актау. Фото: росЗМІ

Виникає все більше і більше доказів, що літак рейсу "Баку-Грозний" впав не через птахів, як у цьому переконували Азербайджанських авіаліній. Літак з цивільними пасажирами могли атакувати засобом протиповітряної оборони, що призвело до авіакатастрофи.

Про це заявив Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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"Ще раз зазначу до того, що вчора озвучував — отвори у фюзеляжі літака під час польоту не беруться від птахів. Пасажири чітко зафільмували це", — заявив Коваленко.

Він додав, що саме розрив ракети ЗРК і пошкодив літак та вивів його з ладу. Відеозаписи чітко показують пошкодження, характерні для впливу вибуху ракети, що також підтверджується висновками експертів.

Деякі російські джерела вказують на конкретну зону, де могла статися катастрофа через роботу їхньої ППО. При цьому повітряний простір над Грозним не було закрито, що створило додаткові ризики для цивільної авіації. Літаку також не дали дозволу на посадку ні в Грозному, ні в Махачкалі.

"Лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію росії проти України. І зараз Росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, деякі ЗМІ поширили теорії про те, що авіакатастрофа в Актау сталася з вини відпрацюванню із ЗРК по повітряному судну у Чечні. Деякі пасажири, які вижили після падіння літака, розповіли, що чули вибухи на одному з бортів літака.

На борту перебувало 67 людей, загинуло 38 людей — відомо з яких країн були пасажири.