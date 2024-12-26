Авіакатастрофа літака під Актау — версії падіння та розслідування

Місце авіакатастрофи в Актау. Фото: росЗМІ

У середу, 25 грудня, неподалік міста Актау в Казахстані сталася авіакатастрофа пасажирського літака "Embraer 190" азербайджанських авіаліній. У ній загинуло 38 осіб. Спочатку авіакомпанія переконувала, що причиною падіння літака стало його зіткнення з птахами, проте, існують версії, що катастрофа сталась внаслідок роботи російської зенітно-ракетної установки.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, а також у казахських ЗМІ.

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Літаку могли глушити GPS

За непідтвердженими остаточно даними, літак, що виконував рейс із Баку до Грозного, був перенаправлений до Актау через туман у Грозному, як повідомляє офіційна версія.

Водночас у медіа з’явилися припущення про інші причини закриття аеропорту в Грозному, зокрема введення плану "Килим", який забороняє приймання літаків, та ймовірну атаку дронів на Чечню. Flightradar24 надав дані, що під час польоту літак опинився під впливом GPS, що могло вплинути на навігацію.

Тим часом компанія Osprey Flight Solutions, аналізуючи відеозаписи та пошкодження літака, заявила, що він, імовірно, був збитий російською військовою системою протиповітряної оборони.

Головний офіцер розвідки компанії Метт Борі зазначив, що пошкодження хвостової частини літака не відповідають слідам зіткнення зі зграєю птахів, як це припускали "Азербайджанські авіалінії".

Хто керував літаком

Згідно з офіційними даними, літак "Embraer 190" було виготовлено у 2013 році, і він пройшов останню технічну перевірку в жовтні 2024 року, після чого здійснив 671 годину польотів. Капітан літака Ігор Кшнякін мав понад 15 тисяч годин нальоту, з них 11 200 — у ролі капітана.

За 25 хвилин до запланованої посадки в Грозному екіпаж повідомив про необхідність екстреної посадки в Актау. Через півгодини літак упав у полі неподалік аеропорту. У регіоні, де стався інцидент, останнім часом активно діє російська протиповітряна оборона через атаки українських безпілотників. Примітно, що за кілька годин до катастрофи Росія заявила про збиття безпілотника неподалік Владикавказу.

Ситуація викликала серйозні занепокоєння щодо безпеки цивільної авіації в регіоні. Компанія Osprey попередила про зростання ризиків польотів у цьому районі, а "Азербайджанські авіалінії" тимчасово припинили рейси до Грозного та Махачкали. Азербайджан і Казахстан ведуть спільне розслідування, яке має встановити точні причини трагедії.

Вцілілі в авіакатастрофі розповіли главі МНС Азербайджану Кямаледдіну Гейдарову, що чули вибухи за лівим ілюмінатором, які пошкодили обшивку літака.

Деякі військові, які анонімно ведуть Telegram-канали, заявили, що чеченці намагалися приховати факт збиття літака.

Версія про причину катастрофи. Фото: скриншот

"А тепер я розповім як було насправді. Чеченці відпрацювали ППО по цивільному літаку азербайджанців. Відразу ж зрозуміли, що накоїли. Прийшла заборона на посадку в Чечні, Інгушетії та Дагестані. Пілоти розвернули літак і полетіли в Актау. Це був найближчий аеропорт через Каспійське море. Розрахунок був на те, що літак впаде в море і вийде приховати пошкодження від роботи ППО. Якби російські пілоти, герої — не змогли б перелетіти море, то це б спрацювало і ми б усі ніколи не дізналися правду. Птахи втопили літак і так далі. І не було нікого хто б це спростував", — заявив один із військових.

Наразі триває розслідування та експертиза уламків літака.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що Росія могла збити літак із ЗРК.

На борту літака перебували громадяни різних країн. Представники авіакомпанії переконували, що катастрофа сталася внаслідок зіткнення літака з птахами.

Також у мережі з'явилися відео з салону літака за мить до падіння.