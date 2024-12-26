Авиакатастрофа самолета под Актау — версии падения и расследования

Место авиакатастрофы в Актау. Фото: росСМИ

В среду, 25 декабря, недалеко от города Актау в Казахстане произошла авиакатастрофа пассажирского самолета "Embraer 190" азербайджанских авиалиний. В нем погибли 38 человек. Первоначально авиакомпания убеждала, что причиной падения самолета стало его столкновение с птицами, однако существуют версии, что катастрофа произошла в результате работы российской зенитно-ракетной установки.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, а также в казахских СМИ.

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Самолету могли глушить GPS

По неподтвержденным окончательно данным, самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, был перенаправлен в Актау из-за тумана в Грозном, как сообщает официальная версия.

В то же время в медиа появились предположения о других причинах закрытия аэропорта в Грозном, в частности ввода плана "Ковёр", запрещающего прием самолетов, и вероятную атаку дронов на Чечню. Flightradar24 предоставил данные, что во время полета самолет оказался под влиянием GPS, что могло повлиять на навигацию.

Между тем, компания Osprey Flight Solutions, анализируя видеозаписи и повреждения самолета, заявила, что он, предположительно, был сбит российской военной системой противовоздушной обороны.

Главный офицер разведки компании Мэтт Бори отметил, что повреждения хвостовой части самолета не соответствуют следам столкновения со стаей птиц, как это предполагали "Азербайджанские авиалинии".

Кто управлял самолетом

Согласно официальным данным, самолет "Embraer 190" был изготовлен в 2013 году и прошел последнюю техническую проверку в октябре 2024 года, после чего совершил 671 час полетов. У капитана самолета Игоря Кшнякина было более 15 тысяч часов налета, из них 11 200 — в роли капитана.

За 25 минут до запланированной посадки в Грозном экипаж сообщил о необходимости экстренной посадки в Актау. Через полчаса самолет упал в поле недалеко от аэропорта. В регионе, где произошел инцидент, в последнее время активно действует российская противовоздушная оборона из-за атак украинских беспилотников. Примечательно, что за несколько часов до катастрофы Россия заявила о сбитии беспилотника недалеко от Владикавказа.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность по безопасности гражданской авиации в регионе. Компания Osprey предупредила о росте рисков полетов в этом районе, а "Азербайджанские авиалинии" временно прекратили рейсы в Грозный и Махачкалу. Азербайджан и Казахстан ведут совместное расследование, которое должно установить точные причины трагедии.

Уцелевшие в авиакатастрофе рассказали главе МЧС Азербайджана Кямаледдину Гейдарову, что слышали взрывы по левому иллюминатору, повредившему обшивку самолета.

Некоторые военные, анонимно ведущие Telegram-каналы, заявили, что чеченцы пытались скрыть факт сбивания самолета.

Версия о причине крушения. Фото: скриншот

"А теперь я расскажу как было на самом деле. Чеченцы отработали ПВО по гражданскому самолету азербайджанцев. Сразу же поняли, что натворили. Пришел запрет на посадку в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Пилоты развернули самолет и полетели в Актау. Это был ближайший аэропорт через Каспийское море. Расчет был на то, что самолет упадет в море и получится скрыть повреждения от работы ПВО. Если бы российские пилоты, герои - не смогли бы перелететь море, то это бы сработало и мы бы все никогда не узнали правду. Птицы утопили самолет и так далее. И не было никого кто бы это опроверг", — сказала один из военных.

В настоящее время идет расследование и экспертиза обломков самолета.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко заявил, что Россия могла сбить самолет с ЗРК.

На борту самолета находились граждане разных стран. Представители авиакомпании убеждали, что катастрофа произошла в результате столкновения самолета с птицами.

Также в сети появились видео из салона самолета за мгновение до падения.