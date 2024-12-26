Обломки самолета в Актау. Фото: росСМИ

Возникает все больше и больше доказательств, что самолет рейса Баку-Грозный упал не из-за птиц, как в этом убеждали Азербайджанских авиалиний. Самолет с гражданскими пассажирами могли атаковать средством противовоздушной обороны, что привело к авиакатастрофе.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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"Еще раз отмечу, что вчера озвучивал — отверстия в фюзеляже самолета во время полета не берутся от птиц. Пассажиры четко сняли это", — заявил Коваленко.

Он добавил, что именно разрыв ракеты ЗРК и повредил самолет и вывел его из строя. Видеозаписи четко показывают повреждения, характерные для воздействия взрыва ракеты, что также подтверждается выводами экспертов.

Некоторые российские источники указывают на конкретную зону, где могла произойти катастрофа из-за работы их ПВО. При этом воздушное пространство над Грозным не было закрыто, что создало дополнительные риски для гражданской авиации. Самолету также не дали разрешения на посадку ни в Грозном, ни в Махачкале.

"Только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию россии против Украины. И сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть свою вину в авиатроше и гибели людей" , — сказал Коваленко.

Напомним, некоторые СМИ распространили теории о том, что авиакатастрофа в Актау произошла по вине отработки из ЗРК по воздушному судну в Чечне. Некоторые выжившие после падения самолета пассажиры рассказали, что слышали взрывы на одном из бортов самолета.

На борту находились 67 человек, погибли 38 человек — известно из каких стран были пассажиры.