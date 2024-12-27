Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт arrow

Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

27 декабря 2024 08:01
Анастасия Постоенко - Редактор
Падение самолета в Актау - как Россия согласует вопрос с другими странами
Спасатели на месте авиакатастрофы. Фото: МЧС Казахстана
Анастасия Постоенко - Редактор

В Казахстане оплакивают жертв авиакатастрофы самолета "Азербайджанских линий" Баку-Грозный, который, вероятно, упал из-за ущерба из зенитно-ракетного комплекса. Между тем президенты Казахстана, Азербайджана и России могут договариваться о том, как действовать дальше, учитывая недопустимые действия.

Об этом сообщил директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 г. Виктор Ягун в эфире "КИЕВ24".

Читайте также:

Авикатастрофа в Актау — кто виноват

Виктор Ягун заявил, что ситуация сложилась непростой. Пока неизвестно, кто и как будет договариваться, но, вероятно, Владимир Путин, Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев согласуют, как решить вопрос с авикатастрофой.

"Скорее всего, примут решение, что это была случайность", — считает Ягун.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Актау упал самолет с 67 пассажирами на борту, в котором погибли 38 пассажиров. В СМИ и ряд экспертов заявили, что самолет упал из-за работы ЗРК в Чечне, а также подвергся влиянию РЭБ, который также сбил его с курса.

В сети появилось видео из салона самолета за несколько минут до падения.

самолет Азербайджан авиакатастрофа Казахстан Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке