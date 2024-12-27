Падение самолета в Актау - как Россия согласует вопрос с другими странами

Спасатели на месте авиакатастрофы. Фото: МЧС Казахстана

В Казахстане оплакивают жертв авиакатастрофы самолета "Азербайджанских линий" Баку-Грозный, который, вероятно, упал из-за ущерба из зенитно-ракетного комплекса. Между тем президенты Казахстана, Азербайджана и России могут договариваться о том, как действовать дальше, учитывая недопустимые действия.

Об этом сообщил директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 г. Виктор Ягун в эфире "КИЕВ24".

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Виктор Ягун заявил, что ситуация сложилась непростой. Пока неизвестно, кто и как будет договариваться, но, вероятно, Владимир Путин, Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев согласуют, как решить вопрос с авикатастрофой.

"Скорее всего, примут решение, что это была случайность", — считает Ягун.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Актау упал самолет с 67 пассажирами на борту, в котором погибли 38 пассажиров. В СМИ и ряд экспертов заявили, что самолет упал из-за работы ЗРК в Чечне, а также подвергся влиянию РЭБ, который также сбил его с курса.

В сети появилось видео из салона самолета за несколько минут до падения.