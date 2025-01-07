Авиакатастрофа в Казахстане — в Бразилии завершили анализ черных ящиков

Падение самолета в Казахстане. Фото: Reuters

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий в Бразилии завершил анализ "черных ящиков" с самолета Embraer, который упал и разбился в Казахстане 25 декабря. В то же время в ведомстве не сообщают, что удалось выяснить после анализа.

Об этом сообщает издание G1.

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Анализ "черных ящиков" с самолета, который упал в Казахстане

Издание отметило, что "черные ящики" прибыли в Бразилию 1 января, а их анализ начался на следующий день. За работой наблюдали следователи из Казахстана, Азербайджана и России.

Уже 4 января специалисты завершили изъятие, сбор и проверку данных, содержащихся в двух самописцах. Однако в ведомстве не поделились деталями из того, что удалось выяснить во время анализа. Известно, что все данные передадут Агентству по расследованию авиационных происшествий Казахстана, именно оно отвечает за анализ и расследование авиакатастрофы.

В то же время в воздушных силах Бразилии заявили, что результаты, которые будут опубликованы в окончательном отчете расследования, являются ответственностью казахстанского следственного органа.

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

Напомним, 25 декабря возле аэропорта Актау в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный.

На борту находилось 67 человек, 38 из них — погибли.

По данным источников в правительстве Азербайджана, авиакатастрофу самолета вызвала российская ракета класса "земля-воздух". А глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что упавший в Казахстане самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1".

В то же время авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что самолет, упавший в Казахстане, стал объектом "физического и технического вмешательства". В связи с этим было принято решение временно остановить полеты в ряд российских городов.

Президент Азербайджана обвинил РФ в крушении самолета AZAL. Он призвал наказать виновных.