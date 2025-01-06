Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Президент Азербайджану звинуватив РФ в авіатрощі літака AZAL arrow

Президент Азербайджану звинуватив РФ в авіатрощі літака AZAL

6 січня 2025 16:28
Ольга Антоновська - редактор
Авіатроща літака AZAL — Президент Азербайджану звинуватив РФ
Ільхам Алієв. Фото: офіційний сайт Президента Азербайджанської Республіки
Ольга Антоновська - редактор

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія винна в авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній". Очільник країни закликав покарати винних.

Про це Ільхам Алієв повідомив під час зустрічі з рідними загиблих у понеділок, 6 січня.

Читайте також:

Причетність Росії до авіакатастрофи

Як зазначив Президент Азербайджану, коли виникає будь-яка загроза у повітряному просторі країни, його негайно закривають. Це стандартна практика в усіх країнах. Алієв наголосив, що РФ мала негайно повідомити капітана літака та дати вказівку повернути назад, якщо склалася така ситуація. Однак цього не сталося.

"Ще раз хочу наголосити, що інформація, яку ми маємо, є правдивою. Замовчування цього інциденту російськими державними органами та їхня зосередженість на абсурдних теоріях викликає здивування, жаль і справедливе обурення. Загинули невинні люди", — сказав Ільхам Алієв.

Він також додав, що завдяки героїзму пілотів та членів екіпажу близько 30 людей вижили у трагічній аварії. Більшість загиблих в аварії були громадянами Азербайджану.

"Якби були вжиті належні заходи щодо закриття російського повітряного простору поблизу міста Грозний і якби наземні служби дотримувалися всіх необхідних протоколів з належною координацією між збройними силами Росії та цивільними службами, цій трагедії можна було б запобігти", — наголосив Президент Азербайджану.

Він також зазначив, що не хоче наразі розголошувати всі матеріали кримінальної справи. Щоправда, Алієв заявив, що вже отримав початкові результати розслідування.

"Я можу з повною впевненістю заявити, що відповідальність за загибель громадян Азербайджану в цій трагедії лежить на представниках Російської Федерації. Ми вимагаємо справедливості, вимагаємо покарання винних і наполягаємо на повній прозорості та підзвітності в цьому питанні. Людська порядність і етична поведінка мають переважати", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, біля аеропорту Актау в Казахстані впав пасажирський літак. Видання Euronews повідомило, що причиною авіакатастрофи стало влучання російської ракети.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1". Це сталося на території РФ.

літак Азербайджан авіакатастрофа Казахстан Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:18 Евакуація з-під обстрілів — поліція вивезла сім'ю з Костянтинівки

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла