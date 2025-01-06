Авіатроща літака AZAL — Президент Азербайджану звинуватив РФ

Ільхам Алієв. Фото: офіційний сайт Президента Азербайджанської Республіки

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія винна в авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній". Очільник країни закликав покарати винних.

Про це Ільхам Алієв повідомив під час зустрічі з рідними загиблих у понеділок, 6 січня.

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Причетність Росії до авіакатастрофи

Як зазначив Президент Азербайджану, коли виникає будь-яка загроза у повітряному просторі країни, його негайно закривають. Це стандартна практика в усіх країнах. Алієв наголосив, що РФ мала негайно повідомити капітана літака та дати вказівку повернути назад, якщо склалася така ситуація. Однак цього не сталося.

"Ще раз хочу наголосити, що інформація, яку ми маємо, є правдивою. Замовчування цього інциденту російськими державними органами та їхня зосередженість на абсурдних теоріях викликає здивування, жаль і справедливе обурення. Загинули невинні люди", — сказав Ільхам Алієв.

Він також додав, що завдяки героїзму пілотів та членів екіпажу близько 30 людей вижили у трагічній аварії. Більшість загиблих в аварії були громадянами Азербайджану.

"Якби були вжиті належні заходи щодо закриття російського повітряного простору поблизу міста Грозний і якби наземні служби дотримувалися всіх необхідних протоколів з належною координацією між збройними силами Росії та цивільними службами, цій трагедії можна було б запобігти", — наголосив Президент Азербайджану.

Він також зазначив, що не хоче наразі розголошувати всі матеріали кримінальної справи. Щоправда, Алієв заявив, що вже отримав початкові результати розслідування.

"Я можу з повною впевненістю заявити, що відповідальність за загибель громадян Азербайджану в цій трагедії лежить на представниках Російської Федерації. Ми вимагаємо справедливості, вимагаємо покарання винних і наполягаємо на повній прозорості та підзвітності в цьому питанні. Людська порядність і етична поведінка мають переважати", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, біля аеропорту Актау в Казахстані впав пасажирський літак. Видання Euronews повідомило, що причиною авіакатастрофи стало влучання російської ракети.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1". Це сталося на території РФ.