Авиакатастрофа самолета AZAL — Президент Азербайджана обвинил РФ

Ильхам Алиев. Фото: официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия виновата в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний". Глава страны призвал наказать виновных.

Об этом Ильхам Алиев сообщил во время встречи с родными погибших в понедельник, 6 января.

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Как отметил Президент Азербайджана, когда возникает какая-либо угроза в воздушном пространстве страны, его немедленно закрывают. Это стандартная практика во всех странах. Алиев подчеркнул, что РФ должна была немедленно сообщить капитану самолета и дать указание повернуть назад, если сложилась такая ситуация. Однако этого не произошло.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что информация, которую мы имеем, является правдивой. Замалчивание этого инцидента российскими государственными органами и их сосредоточенность на абсурдных теориях вызывает удивление, сожаление и справедливое возмущение. Погибли невинные люди", — сказал Ильхам Алиев.

Он также добавил, что благодаря героизму пилотов и членов экипажа около 30 человек выжили в трагической аварии. Большинство погибших в аварии были гражданами Азербайджана.

"Если бы были приняты надлежащие меры по закрытию российского воздушного пространства вблизи города Грозный и если бы наземные службы придерживались всех необходимых протоколов с надлежащей координацией между вооруженными силами России и гражданскими службами, эту трагедию можно было бы предотвратить", — подчеркнул Президент Азербайджана.

Он также отметил, что не хочет пока разглашать все материалы уголовного дела. Правда, Алиев заявил, что уже получил начальные результаты расследования.

"Я могу с полной уверенностью заявить, что ответственность за гибель граждан Азербайджана в этой трагедии лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, требуем наказания виновных и настаиваем на полной прозрачности и подотчетности в этом вопросе. Человеческая порядочность и этическое поведение должны преобладать", — подчеркнул глава государства.

Напомним, возле аэропорта Актау в Казахстане упал пассажирский самолет. Издание Euronews сообщило, что причиной авиакатастрофы стало попадание российской ракеты.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что самолет, который упал в Казахстане, был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1". Это произошло на территории РФ.