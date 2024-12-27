Авіакатастрофа в Казахстані — у Кремлі назвали свою версію

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що літак, який впав у Казахстані, начебто не зміг приземлитися в Грозного через план "Килим", який ввели в аеропорту, та щільний туман. Визнати удар протиповітряної оборони по літаку російська влада відмовилася.

Про це Дмитро Пєсков заявив під час брифінгу 27 грудня, передають росЗМІ.

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Російська влада відмовилася визнавати, що їхня ППО вдарили по літаку Азербайджанських авіаліній у Грозному. За словами Пєскова, у Кремлі поінформовані про заяви з Баку про те, що Росія має перепросити в Азербайджану, однак робити цього вона не збирається.

Коли у нього запитали, чи бачили в Москві заяву азербайджанського депутата Расіма Мусабекова, він відповів: "Безумовно, бачили, але ще раз повторюю — мені нема чого додати до того, що я вже сказав".

Також речник Кремля наголосив, що поки йде офіційне розслідування і висновки ще не озвучені "Росія не вважає себе в праві давати якісь оцінки".

Що кажуть в авіакомпанії

Водночас в авіакомпанії повідомили, розбитий літак "Азербайджанських авіаліній" зазнав "фізичного й технічного втручання".

У зв'язку з цим Азербайджанські авіалінії призупинили польоти в низці міст Росії. Також Державне агентство цивільної авіації Азербайджану призупинило польоти й інших авіакомпаній країни з Баку до російських міст.

Що передувало

Нагадаємо, 25 грудня біля аеропорту Актау в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного.

Незадовго у мережі з'явилось відео з салону літака за кілька хвилин до падіння. Тоді на борту було 72 людини. Вижили 28 осіб, 22 з них доставлено до лікарні.

За даними джерел в уряді Азербайджану, авіакатастрофу літака спричинила російська ракета класу "земля-повітря".

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1".