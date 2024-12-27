Авиакатастрофа в Казахстане — в Кремле назвали свою версию

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что упавший в Казахстане самолет якобы не смог приземлиться в Грозном якобы из-за введенного в аэропорту плана "Ковер" и плотного тумана. Признать удар противовоздушной обороны по самолету российские власти отказались.

Об этом Дмитрий Песков заявил во время брифинга 27 декабря, передают росСМИ.

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Российские власти отказались признавать, что их ПВО ударили по самолету Азербайджанских авиалиний в Грозном. По словам Пескова, в Кремле проинформированы о заявлениях из Баку о том, что Россия должна извиниться перед Азербайджаном, однако делать этого она не собирается.

Когда его спросили, видели ли в Москве заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова, он ответил: "Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал".

Также спикер Кремля подчеркнул, что пока идет официальное расследование и выводы еще не озвучены, "Россия не считает себя в праве давать какие-либо оценки".

Что говорят в авиакомпании

В то же время в авиакомпании сообщили, разбитый самолет "Азербайджанских авиалиний" испытал "физическое и техническое вмешательство".

В связи с этим Азербайджанские авиалинии приостановили полеты в ряде городов России. Также Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты и других авиакомпаний страны из Баку в российские города.

Что предшествовало

Напомним, 25 декабря возле аэропорта Актау в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный.

Незадолго в сети появилось видео из салона самолета за несколько минут до падения. Тогда на борту было 72 человека. Выжили 28 человек, 22 из них доставлены в больницу.

По данным источников в правительстве Азербайджана, авиакатастрофу самолета повлекла за собой российская ракета класса "земля-воздух".

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что упавший в Казахстане самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1".