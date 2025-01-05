В Індії розбився гелікоптер берегової охорони, екіпаж загинув — відео

Гелікоптер, який розбився в Індії. Фото: x.com/IlkhaAgency

В Індії у неділю, 5 січня, розбився гелікоптер берегової охорони на північному сході країни. Внаслідок цього загинули всі члени екіпажу — троє осіб.

Про це повідомляє India Today.

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🔴 #BREAKING | #Watch: An Advanced Light Helicopter (ALH) of the Indian Coast Guard crashed in Gujarat's Porbandar, killing three people, as per sourceshttps://t.co/kxUCotX7hc pic.twitter.com/pnB10Trock — NDTV (@ndtv) January 5, 2025

Авіакатастрофа в Індії

Відомо, що гелікоптер берегової охорони розбився під час посадки в аеропорту міста Порбандар в штаті Гуджарат. Аварія сталася під час навчального польоту.

Рятувальники дістали трьох членів екіпажу та доставили в лікарню, однак вони загинули від отриманих травм.

Нагадаємо, у Туреччині 1 січня під час аварійної посадки перекинувся навчальний літак. Відомо, що ним керував 20-річний пілот.

Раніше літак авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines, що прямував до Амстердама, здійснив аварійну посадку в аеропорту Осло Торп Саннефіорд у Норвегії через несправність гідравлічної системи.