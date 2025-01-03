У Каліфорнії літак врізався в будівлю — що відомо про тих, хто вижив

Пожежа на місці падіння літака. Фото: скриншот

У Фуллертоні, Каліфорнія, у четвер, 2 грудня, сталася авіакатастрофа, яка забрала життя двох людей і призвела до поранень ще 19 осіб. Невеликий одномоторний літак врізався в дах меблевої фабрики, де на момент аварії працювало близько 200 осіб, як повідомляє місцева поліція.

Про це повідомляє AP News.

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Інцидент стався менш ніж через дві хвилини після зльоту літака з муніципального аеропорту Фуллертона, розташованого за кілька кілометрів від Діснейленду. За даними сайту FlightAware, літак втратив контроль і врізався в будівлю меблевої фабрики.

🚨#BREAKING: Evacuations are underway with a massive response after a plane crashed into an office building or warehouse with reports of casualties

⁰📌#Fullerton l #California



A massive response is currently underway in Fullerton, California, where evacuations are in progress… pic.twitter.com/9j6N7W4mkh — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025

Камери спостереження компанії Rucci Forged, яка розташована неподалік, зафіксували момент катастрофи. На відео видно, що літак був нахилений на бік перед зіткненням, що спричинило вибух і густий чорний дим.

Еліот Сімпсон, слідчий Національної ради з безпеки на транспорті, повідомив, що літак Van's Aircraft RV-10, побудований у 2011 році, піднявся на висоту близько 275 метрів після зльоту, але пілот майже відразу запросив дозвіл на екстрене повернення. Попри дозвіл, літак розвернувся на 180 градусів і впав, не долетівши приблизно 300 метрів до злітно-посадкової смуги.

🚨#UPDATE: New video shows a small aircraft crashing into a building this afternoon in Fullerton, CA. Law enforcement says there’s an unknown number of casualties evacuations are still underway pic.twitter.com/F4YlYYZJaH — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025

На місце трагедії оперативно прибули пожежники та поліція. Кріс Вільялобос, працівник аеропорту, повідомив, що власник літака був постійним клієнтом аеропорту і часто вилітав звідти.

Розслідування причин аварії триває.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині перекинувся навчальний літак.

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