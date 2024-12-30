У США приватний літак ледь не зіткнувся з авіалайнером Delta Airlines — відео

Небезпечне зближення літаків в аеропорту Лос-Анджелеса. Фото: скриншот

В міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса чартерний невеликий літак ледь не зіткнувся з лайнером авіакомпанії Delta. Катастрофи вдалося уникнути завдяки оперативній реакції диспетчерської служби.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

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Небезпечне зближення літаків

Влада США розпочала розслідування щодо небезпечного зближення літаків у аеропорту Лос-Анджелеса. Там приватний літак, який перевозив баскетбольну команду одного з коледжів, наблизився до злітно-посадкової смуги, з якої злітав великий пасажирський авіалайнер.

За даними Федеральної авіаційної адміністрації (FAA), близько 16:30 27 грудня авіадиспетчери наказали чартерному рейсу авіакомпанії Key Lime Air не перетинати злітно-посадкову смугу, з якої вилітав літак Delta Airlines. Коли чартерний літак все ж продовжував наближатися до смуги, авіадиспетчери наказали пілотам зупинитися.

"Стоп, стоп, стоп", — сказав диспетчер пілотам.

Федеральне агентство згодом повідомило, що розслідуватиме небезпечний інцидент в аеропорту Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 29 грудня, в канадському міжнародному аеропорту "Галіфакс" літак авіакомпанії PAL Airlines здійснив жорстку посадку, після чого спалахнула пожежа.

А за кілька годин після, вранці 29 грудня, літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився в аеропорту південнокорейського міста Муан. Він виконував рейс 2216 з Бангкока та здійснив спробу приземлення без випущених шасі.