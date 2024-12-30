В США частный самолет едва не столкнулся с авиалайнером Delta Airlines

Опасное сближение самолетов в аэропорту Лос-Анджелес. Фото: скриншот

В международном аэропорту Лос-Анджелеса чартерный небольшой самолет чуть не столкнулся с лайнером авиакомпании Delta. Катастрофы удалось избежать благодаря оперативной реакции диспетчерской службы.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Опасное сближение самолетов

Власти США начали расследование по поводу опасного сближения самолетов в аэропорту Лос-Анджелеса. Там частный самолет, который перевозил баскетбольную команду одного из колледжей, приблизился к взлетно-посадочной полосе, с которой взлетал крупный пассажирский авиалайнер.

По данным Федеральной авиационной администрации (FAA), около 16:30 27 декабря авиадиспетчеры приказали чартерному рейсу авиакомпании Key Lime Air не пересекать взлетно-посадочную полосу, с которой вылетал самолет Delta Airlines. Когда чартерный самолет все же продолжал приближаться к полосе, авиадиспетчеры приказали пилотам остановиться.

"Стоп, стоп, стоп", — сказал диспетчер пилотам.

Федеральное агентство впоследствии сообщило, что будет расследовать этот опасный инцидент в аэропорту Лос-Анджелеса.

Напомним, в ночь на воскресенье, 29 декабря, в канадском международном аэропорту "Галифакс" самолет авиакомпании PAL Airlines совершил жесткую посадку, после чего вспыхнул пожар.

А через несколько часов после, утром 29 декабря, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту южнокорейского города Муан. Он выполнял рейс 2216 из Бангкока и предпринял попытку приземления без выпущенных шасси.