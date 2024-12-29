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У Південній Кореї розбився пасажирський літак

29 грудня 2024 07:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Катастрофа рейсу 2216 Jeju Air у Південній Кореї 29 грудня — загинуло 179 осіб
Пожежні бригади працюють на місці авіакатастрофи. Фото: YONHAP/Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 29 грудня, в аеропорту південнокорейського міста Муан сталася авіакатастрофа. На борту літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air перебувала 181 особа.

Про це повідомляє Yonhap.

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Літак рейсу 2216, що прилетів з Бангкока, здійснив спробу приземлення без випущених шасі, у результаті чого зіткнувся з бетонною стіною, вибухнув і загорівся.

На даний момент підтверджено загибель 85 осіб. Двох жінок — пасажирку та членкиню екіпажу — вдалося врятувати. Постраждалі перебувають у лікарні міста Мокпо.

Літак Jeju Air перевозив багато відпочиваючих, які поверталися з п'ятиденного різдвяного пакетного туру до Бангкока. На борту були переважно громадяни Південної Кореї, а також двоє громадян Таїланду. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 людей. Авіакомпанія Azerbaijan Airlines повідомила, що літак став об'єктом "фізичного та технічного втручання"

літак авіакатастрофа Таїланд Південна Корея загиблі

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