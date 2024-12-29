Катастрофа рейса 2216 Jeju Air в Южной Корее 29 декабря - погибли 179 человек

Пожарные бригады работают на месте авиакатастрофы. Фото: YONHAP/Reuters

В воскресенье, 29 декабря, в аэропорту южнокорейского города Муан произошла авиакатастрофа. На борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air находился 181 человек.

Об этом сообщает Yonhap.

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BREAKING: Видео shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea . — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Авиакатастрофа в Южной Корее

Самолет рейса 2216, прилетевший из Бангкока, предпринял попытку приземления без выпущенных шасси, в результате чего столкнулся с бетонной стеной, взорвался и загорелся.

На данный момент подтверждена гибель 85 человек. Двух женщин — пассажирку и члена экипажа — удалось спасти.

Самолет Jeju Air перевозил многих отдыхающих, возвращавшихся из пятидневного рождественского пакетного тура в Бангкок. На борту были преимущественно граждане Южной Кореи, а также двое граждан Таиланда.

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет . Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что самолет стал объектом "физического и технического вмешательства".